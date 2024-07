UFFICIALE- Napoli arriva una cessione | lascia gli azzurri in prestito

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024)unaper ilufficialmente gliin, èto il comunicato. Dopo un inizio di calciomercato davvero intenso sotto il punto di vista delle operazioni in entrata, per ilè adesso tempo anche di operazioni in uscita. C’è infatti sia da incassare un po’ si somme utili a finanziare i prossimi acquisiti, che da liberare lo spazio in rosa che servirà al loro arrivo. Inoltre, ci sono anche da piazzare diversi giovani calciatori, i quali sono alla ricerca della prossima avventura in. Ilvaluterà poi negli anni se per loro potrà esserci un futuro all’interno della rosa azzurra o se per loro, magari, sarà il tempo di unadefinitiva.ladi Cioffi: dove andrà C’è stata un’operazione al riguardo: si tratta di quella che porta ufficialmente Antonio Cioffi inal Rimini.