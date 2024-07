Trova nei boschi porcino record da un chilo e 28

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un sabato che, anche se a funghi ci va da sempre, la ‘zia’ come la chiamano tutti in via Val d’Aosta a Sassuolo, dove abita, non dimenticherà. Cammina cammina, infatti, l’instancabile Maddalena Scagnelli, classe 1947, hato, neiattorno alle Tagliole, unda quasi une mezzo. Une 28, per essere precisi: a suo modo un trofeo che ne corona una passione coltivata da decenni insieme ai suoi familiari, storici ‘fungaioli’ sassolesi. Poi, siccome la signora, a dispetto dell’età, bazzica anche i social, ecco anche le foto di rito.