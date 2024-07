Trenitalia | Dal 23 luglio al 31 agosto modifiche a circolazione Fl4

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da martedì 23a sabato 312024, per lavori di potenziamento infrastrutturale, laferroviaria sarà sospesa sulla linea FL4 Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati. E’ quanto si legge in una nota di. I treni del regionale didelle linee Roma-Velletri, Roma-Albano e Roma-Frascati subiranno cancellazioni o limitazioni a Ciampino. Previsto servizio con corse bus tra le stazioni di Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati, spiega la nota. Alcuni treni del Regionale didella linea Roma-Cassino fermeranno anche a Ciampino. Inoltre, nei soli giorni 24 e 252024 per lavori di potenziamento infrastrutturale a Ciampino, laferroviaria sarà sospesa anche tra le stazioni di Zagarolo e Roma Termini.