Temporali in arrivo oggi poi torna l' alta pressione e il sereno

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Settimana che inizia con una goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale la quale porta un aumento dell'instabilità in Italia. Prossime ore che vedranno acquazzoni esparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove avremo anche un lieve calo delle temperature. Nel corso dei prossimi giorni l'tenderà rapidamente a rimontare sui settori occidentali del continente estendendosi anche verso il Mediterraneo. Tempo più asciutto anche se con qualche acquazzone o temporale pomeridiano sempre possibile, soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature che nei prossimi giorni saranno leggermente più basse ma comunque su valori in media o poco sopra. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano poi un ulteriore rinforzo dell'anticiclone tra l'ultimo weekend di luglio e la settimana successiva con caldo in aumento.