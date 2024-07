Sinner tagliato fuori | batosta inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sgambetto inaspettato per, non l’hanno minimamente preso in considerazione: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sono amici, prima ancora che rivali. Dietro le quinte dei tornei Atp se la spassano un mondo e si allenano addirittura insieme, quando ne hanno l’occasione. Jannike Carlos Alcaraz, proprio come, prima di loro, avevano già fatto Roger Federer e Rafael Nadal, hanno insomma dimostrato che essere avversari non significa “odiarsi”. Janniknon è stato preso in considerazione (LaPresse) – Ilveggente.itE questo sebbene il pubblico, ma spesso anche gli addetti ai lavori, cerchino continuamente di metterli l’uno contro l’altro, accendendo la loro rivalità. Per il momento non si sono fatti influenzare, anzi.