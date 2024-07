Sannio Music Fest | Luca Aquino e il suo 4et chiudono i concerti all’Hortus Conclusus

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio –di Benevento, ieri sera, è andato in scena l’ultimo appuntamento – considerato l’annullamento del concerto di Chiara Civello e Medit orchestra al Teatro Romano – dell’edizione 2024 del ‘’ con protagonista il famoso trombettista JazzAcquino. Insieme a lui sul palco tre bravissimiisti, Marco Bardoscia al contrabasso, Giovanni Francesca alla chitarra e un eccezionale GianBrugnano alla batteria che hanno reinterpretato tre famosissimi brani dellaa internazionale, ‘Can’t help falling in love’ ‘Ironic’ e ‘Nature boys’ più composizioni originali tratte dal suo ultimo album ‘Lunaria2’.da sempre incarna l’essenza dell’innovazioneale, unendo in modo impeccabile tradizione jazzistica e sperimentazione contemporanea.