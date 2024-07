Pogacar non andrà alle Olimpiadi di Parigi | È stanco Ma si fa strada l’ipotesi di una scelta non andata giù al campione sloveno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) LoTadej, fresco trionfatore del Tour de France e vincitore del Giro d’Italia, non prenderà parte ai Giochi di2024. “È”, ha fatto sapere il comitato olimpicoin una nota. “Sfortunatamente,non sarà tra loro. Sarà sostituito dal collega della nazionale Domen Novak. Auguriamo a Domen tutto il meglio e il successo. Ancora una volta, Tadej, congratulazioni per la vittoria del Tour de France”, si legge nel post., checonquistò una medaglia di bronzo nella gara in linea ai Giochi di Tokyo, punta al titolo mondiale che verrà assegnato a Zurigo a settembre. “Ha annullato la sua partecipazione perché troppo”, dopo le fatiche del Tour de France, ha sottolineato il Comitato olimpico.