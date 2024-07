Ottimi acquisti ma serve qualcosa in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) I tifosi aquilotti promuovono il mercato dello Spezia, considerando la politica di spending review imposta dai Platek: "Sono arrivati buoni giocatori in un gruppo già coeso, lo Spezia potrà disputare un campionato tranquillo. Perdi piùun cambio di passo a livello societario". Matteo Stefanini era sabato scorso nel ritoro di Santa Cristina: "Sono molto contento della conferma di Nagy e spero nella permanenza di Reca. La squadra è cambiata molto già nel mercato di gennaio, quindi non necessitava di molti movimenti. Wisnieswki si può considerare un nuovo acquisto, Hristov parte da zero senza infortuni alle spalle. Sono fiducioso, anche se sarà un campionato durissimo. Mi accontenterei di un anno di transizione, per poi creare un nuovo ciclo dopo quello della Serie A".