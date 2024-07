Nicolas Vaporidis sposa Ali Rinaldo | le nozze in gran segreto nelle colline toscane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) In, lontano dal chiacchiericcio digitale,si èto. Si sapeva che sarebbe successo, certo, lo aveva dichiarato qualche settimana fa. Ma non si sapeva quando e dove. E anche sullapochissime informazioni, se non il suo nome, Ali, e che fosse nata in Inghilterra, ma in parte anche italiana. Del resto, nient’altro. La cerimonia si è celebrata in Toscana, tra le romantichedel Chianti, nel castello di Montalto. Pochi invitati, quasi tutti vip, amici, famiglia. Insomma, una festa intima, come aveva dichiarato lo stesso attore, che desiderava un matrimonio con pochi flash. Tra gli ospiti, Micol Incorvaia e il suo fidanzato, Edoardo Tavassi, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e delde Fratello Vip, con cuiha un rapporto veramente speciale.