Marvel Studios | Kevin Feige annuncia l’era mutante del MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Saga dell’Infinito. La Saga del Multiverso. La saga dei mutanti? Il presidente deiha parlato degli X-Men fin dal San Diego Comic-Con del 2019, quando i mutanti dellae altre proprietà precedentemente di proprietà della Fox, come i Fantastici Quattro, sono stati inseriti nelCinematic Universe in seguito all’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney. Da quando ha dato il via alla Saga del Multiverso, che comprende la Fase 4 del MCU, la Fase 5 in corso e l’imminente Fase 6 , laha lentamente integrato i mutanti nei suoi film e show televisivi, tra cui Vedova Nera, Ms., Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thes. Ma sarà Deadpool & Wolverine, nelle sale il 26 luglio, a dare inizio a una nuova era per l’ormai 34 film del MCU.