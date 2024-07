Lino e Alessia svelato cosa ha fatto lui dopo Temptation Island | Ho visto i messsaggi

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 22 luglio 2024)è successo trahaluiil reality Il viaggio dei sentimenti dinon è ancora finito,è successoSi torna a parlare della fine della storia d’amore tra, una delle coppie che ha partecipato all’attuale edizione di, amatissimo reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.vari rifiuti da parte di lui nel corso della quarta puntata andata in onda lo scorso giovedì i due si sono rivisti durante il falò di confronto anticipato, dove sono volate accuse e insulti. Alla fine del confronto hanno deciso di uscire separati dal programma.i rumors circolati nei giorni scorsi in molti continuano a chiedersi se i due si sono lasciati definitivamente oppure no.