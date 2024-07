La Lega vuole punire chi usa il femminile negli atti pubblici | questo è un problema vero

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laha fatto una proposta di legge per vietare l’utilizzo del. Allo scopo di «preservare l’integrità della lingua italiana», insomma, la, con multe fino a cinquemila euro, chiunque utilizzi termini come “sindaca”, “rettrice” o “assessora”. Ora, potremmo chiudere la questione subito, dicendo che questa proposta di legge del partito di Salvini non sia altro che un modo per distrarci dai cosiddetti, abusati, inflazionati “problemi veri”. Io, invece, credo che questa “priorità” dellasia unpiù che, perché trova le proprie radici nello sterminato terreno del patriarcato. Terreno, ad oggi, ancora molto fertile.e patriarcato, un binomio inscindibile Lo dico subito: no, non è solo una questione di parole. Non èche non cambia niente se si utilizza una desinenza anziché un’altra.