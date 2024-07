La ciurma del sole nero – Dispersi nello spazio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra il 2021 e il 2024 sulle pagine di Topolino Marco Gervasio e Cristian Canfailla hanno realizzato otto storie di ambientazione fantascientifica che compongono la saga intitolata Ladel. Personaggi classici in ruoli atipici e qualche volto inedito si amalgamano perfettamente in un racconto che omaggia la fantascienza più classica, a partire dallo stile di disegno. Una saga sci-fi che Panini Comics ha da poco riproposto in volume unico e che è molto consigliata a chiunque ami questo genere narrativo. Ladel– Gervasio, Canfailla; Panini Comics Una missione impossibile per Topolino Tomorrow In un futuro imprecisato un satellite orbita intorno alla Terra in attesa del passaggio di meteoroidi, per agganciarli ed esaminarli. Il suo nome èe il nuovo comandante dell’equipaggio è Topolino Tomorrow.