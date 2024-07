India | allarme per il virus Nipah Adolescente morto a un giorno dalla diagnosi timore di contagi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – Inun ragazzo di 14 anni èa causa del, uno dei “patogeni prioritari” che seconod l’OMS potrebbero scatenare una pandemia. Le autorità dello stato del Kerala hanno emesso une, secondo Veena George, il ministro della sanità dello stato, al momento sono state identificate 60 persone considerate ad alto rischio di contrarre la malattia. Secondo quanto riportato dai media locali, il 14enne èdomenica, appena undopo la conferma della presenza del. George ha dichiarato che il ragazzo provenivacittà di Pandikkad. Le persone entrate in contatto con lui sono state isolate e sottoposte a test e a coloro che abitano nella zona circostante è stato chiesto di indossare la mascherina in luoghi pubblici e di evitare di fare visita a pazienti in ospedale.