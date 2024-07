I giganti della canzone E una band da ripostiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tre anni: 1979 - 1981. Sono stati i tre anni magicid’autore italiana: mercoledì 24 luglio in piazza Re Astolfo a Carpi saranno raccontati e cantati da Paola Turci (nella foto) e dal giornalista Gino Castaldo ne "Il tempo dei", un omaggio in parole e musica ai mostri sacri come Lucio Dalla, Pino Daniele o Franco Battiato. Sempre a Carpi, stasera nel cortile del Palazzo dei Pio sarà protagonista la celebre violoncellista Silvia Chiesa, docente al Conservatorio di Cremona, con alcuni dei suoi allievi: eseguiranno musiche di Bach e Villa-Lobos. Ai Giardini Ducali di Modena, domani sera Isabella Dapinguente, Sabrina Gasparini e il fisarmonica Claudio Ughetti dedicheranno un recital a un’icona del ‘900, "Evita - La donna e il mito". Domenica 28, poi, un simpatico viaggio fra le atmosfere rétro (dallo swing ai ritmi gitani) dei Musica da