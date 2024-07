Giovane padre muore per una malattia dolore per la scomparsa di Gino Casola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pescia, 22 luglio 2024 – Due anni fa, in seguito a un incidente sugli sci, gli era stata diagnosticata unarara quanto terribile., 46 anni, professionista attivo nel settore immobiliare, sposato edi una bambina, non ce l’ha fatta. Era stato sottoposto a trapianto, sembrava che il problema fosse ormai alle spalle. Invece laè tornata a esplodere in tutta la sua gravità, e questa volta non c’è stato niente da fare. La suaha gettato nello sgomento tutti i numerosi amici, in particolare i compagni di squadra del Tennis Club Colleviti, con i quali aveva militato, ottenendo buoni risultati, nei campionati Uisp e Fip, giocando tante partite e diventato un punto di riferimento.