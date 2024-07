Federico Vanelli ex bronzo Mondiale di nuoto salva dodicenne nell’Adda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024)protagonista di un gesto eroico lo scorso sabato pomeriggio. L’ex azzurro delin acque libere,e plurimedagliato agli Europei sulla lunga distanza (oltre che settimo a Rio 2016 nei 10 km), hato un ragazzoin pericolo dopo essere stato travolto dalla corrente sul fiume Adda. “Quando ho capito che potevorlo io mi sono tuffato – il suo racconto al quotidiano Il Cittadino di Lodi – La corrente del fiume era veramente forte, ma non c’erano alternative, il ragazzino era stremato e stava perdendo le forze. Ho nuotato controcorrente fino a raggiungerlo. L’ho abbracciato e tenendolo stretto sono riuscito a portarlo sulla riva opposta”. Tratto in salvo da, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Lodi in codice verde: per fortuna, per lui, solamente un grande spavento e nessun problema fisico da segnalare.