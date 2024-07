Dalla Francia indiscrezione a sorpresa su Osimhen | Niente Psg può restare al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Incredibiledellasu: il calciatore potrebbe non andare al Paris Saint Germaine eal. Il futuro di Victorresta un rebus davvero di complicata risoluzione. L’addio del calciatore nigeriano in questa sessione di mercato sembrava scritto oramai, in virtù anche di un maxi rinnovo da circa 10 milioni a stagione con “promessa” di cessione, rafforzata da una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro. Non sono, però, arrivati ancora club disposti a pagare questa somma e così Victor si è regolarmente unito al gruppo in ritiro a Dimaro e ugualmente farà a Castel di Sangro se non dovessero esserci novità. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un intensificarsi della pista Paris Sain Germain per lui, con un accordo già trovato col calciatore ma non ancora con il