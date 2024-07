Dal pollo al riso i cibi che non devono mai essere riscaldati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggigiorno c’è sempre più attenzione ad evitare gli sprechi in cucina: sebbene sia davvero facile andare al supermercato e acquistare ben più di ciò di cui abbiamo bisogno, rischiando di lasciare avanzi in frigo che vanno a male, molte persone hanno iniziato a fatto propria la regola che i nostri nonni ci hanno sempre ripetuto, ovvero che il cibo non va mai buttato. Se proprio resta qualche avanzo, lo si può pur sempre consumare il giorno successivo. Ma bisogna avere qualche accortezza: ci sono infatti degli alimenti che non andrebbero mai, perché possono diventare pericolosi per la salute. Sprechi addio: come riciclare gli avanzi Gli sprechi alimentari sono una vera e propria piaga del primo mondo, dove c’è cibo in abbondanza: per fortuna, sempre più persone prestano attenzione alla quantità di alimenti che acquistano e cucinano, evitando così avanzi da gettare nell’umido.