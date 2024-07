Cuccioli in vacanza | vivere con serenità la prima estate di Fido

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024) È in arrivo per tantio cagnolini ancora giovani il periodo delle vacanze, o persino laverafuori casa. Un’occasione importante per la sua crescita e il suo apprendimento, ma che va organizzata in funzione delle sue necessità affinché sia un’esperienza positiva per tutta la famiglia. “Portare inun cucciolo, in particolar modo d’, significa essere disposti ad organizzare unaa sua misura, tenendo in grande considerazione le sue necessità” commenta la dott.ssa Maria Chiara Catalani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società italiana scienze del comportamento animale).