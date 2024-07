Calciomercato | Napoli e Juve molto attive Milan e Roma in ritardo Il punto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè pronto ad entrare nel vivo. Manca meno di un mese all’inizio del campionato e le squadre sono al lavoro per completare la rosa. Sono trascorsi poco più di venti giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva die sono diversi i movimenti ufficiali messi a segno dalle big e non solo. Sicuramententus esono tra le squadre più. I partenopei con Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin hanno puntellato il reparto difensivo. In attacco Lukaku sembra davvero ad un passo e l’ufficialità è attesa dopo la cessione di Osimhen al PSG. Buongiorno – cityrumors.it – foto LapresseTra le squadre piùanche lantus. Thuram e Douglas Luiz sono i volti nuovi per il centrocampo. In porta c’è Di Gregorio mentre per il momento in difesa e in attacco non ci sono particolari modifiche.