Assicurazione moto premi in aumento a giugno 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Gli incrementi hanno caratterizzato tutto il territorio nazionale, ma con andamenti diversi nelle singole Regioni. Scopriamo di più Salgono ancora i prezzi per l’. L’Osservatorio di Segugio.it, il portale che compara tramite internet i prodotti assicurativi, ha registrato auno medio di 331,79 euro, in rialzo del 9,33% rispetto adel 2023 e di oltre il 40% sullo stesso mese del 2022. Il trend si spiega con l’sia della frequenza dei sinistri, per via del ritorno alla circolazione post pandemia, sia del relativo costo. Gli incrementi hanno caratterizzato tutto il territorio nazionale, ma con andamenti diversi nelle singole Regioni.