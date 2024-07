Adrano abbandona rifiuta in strada | gli finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno sorpreso un cittadino adranita di 41 anni mentre stava cercando di sbarazzarsi di tre grossi sacchi di spazzatura, gettandoli in, nella zona a sud del centro abitato, incurante del danno ambientale che avrebbe potuto creare. Sorpreso da poliziotti in borghese Nell’ambito delle abituali attività di controllo del territorio, i poliziotti in borghese hanno notato l’adranita alla guida di un’autovettura carica di sacchi trasparenti e colmi di pattume. Laimboccata dall’auto ha rafforzato i sospetti negli agenti che hanno deciso di seguirla, percorrendo la SP 122, in direzione della zona del cosiddetto “ex Macello”. L’uomo si è addentrato in alcune stradine secondarie sconnesse, per poi fermare il veicolo, aprire le portiere e scaricare i sacchi contenenti spazzatura di vario genere.