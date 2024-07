Verstappen fuori controllo follia in frenata e schianto con Hamilton | rissa in Ungheria | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Gp diè stato dominato dalle McLaren, doppietta: primo Oscar Piastri e secondo Lando Norris, con il secondo che ha ceduto la vittoria al compagno di squadra a due giri dalla fine. Ma il Gp verrà ricordato anche per il ritorno della battaglia, brutale, tra Maxe Lewis, che hanno poi rispettivamente chiuso al quinto e al terzo posto.è in rimonta, sorpassa la Ferrari di Charles Leclerc e si mette negli scarichi di, rievocando la battaglia di Abu Dhabi, quella in cui l'olandese vinse il suo primo controverso titolo iridato ai danni proprio di Sir Lewis. Ed ecco che Max prova a passarlo, ma la difesa diè impenetrabile. Il giro dopo l'olandese ci riprova, ma prende troppa velocità tra scia, Drs e un doppiato in mezzo. Max non riesce a frenare e così, in curva, i due clamorosamente si toccano.