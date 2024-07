Vasquez più no che sì per l’Inter | i motivi della frenata – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)del Genoa rimane fra i giocatori segnalati per la difesa del, ma appare più difficile da raggiungere rispetto agli altri. Questo anche per più difficoltà, che riporta il Corriere dello Sport. PROFILO COMPLESSO – C’è anche Johandel Genoa fra le opzioni per la difesa del, ma rispetto ad altri nomi fra cui Jakub Kiwior e Robert Renan è indietro nelle gerarchie. Il primo grande ostacolo l’ha messo il suo presidente, Alberto Zangrillo, che di recente ha chiuso alla possibilità di cedere il difensore messicano. Una dichiarazione secca, che per ora lo leva dal mercato anche se il “no” definitivo non è scontato.perprofilo complicato: affare lontano SI ALLONTANA – Piero Ausilio e Dario Baccin non hanno – del tutto – abbandonato la pista, ma è chiaro che a oggi sia molto più difficile di quanto si pensi.