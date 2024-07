Turista sviene sulle terrazze del Duomo di Milano calata in barella dai vigili del fuoco da 70 metri d’altezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Unaamericana di 39 anni è stata soccorsa daideldopo aver accusato un malore, mentre si trovavadeldi, ad un’altezza di circa 70, intorno alle 18 di oggi, sabato 20 luglio. La donna, originaria di Brooklyn, a quanto emerso è svenuta due volte e non era in grado di percorrere il tragitto per uscire da sola dal monumento. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, i quali la hanno riportata a terra utilizzando la“toboga”,dall’alto. La donna, stabilizzata dai sanitari del 118, è stata portata al Policlinico di. L'articolodeldiindaidelda 70proviene da Il Fatto Quotidiano.