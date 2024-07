Tra asfalto e integratori Operai più forti dell’afa | Casco e giubbottino Ma il caldo è il nemico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 – La colonnina di mercurio negli ultimi giorni ha superato abbondantemente i 30 gradi. Le temperature percepite sono ancora più alte vista la grande umidità. E l’è rovente. Ma nella città dei ’cento’ cantieri si sfida ilper portare avanti le grandi opere, far fronte alle emergenze dell’ultimo minuto e concludere nei tempi previsti anche i lavori di manutenzione. "Queste temperature non aiutano" racconta uno con la fronte grondante di sudore, impegnato nella zona di piazza della Libertà dove al momento si concentra uno dei cantieri più importanti per i lavori della tramvia.