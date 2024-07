Tour de France 2024 le classifiche generali finali | trionfa Tadej Pogacar che completa una storica doppietta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ledelde, che si è concluso con lo storico trionfo di. Il fuoriclasse sloveno della UAE Emirates infatti ha vinto per la terza volta in carriera la Grande Boucle, ma soprattutto hato lacon il Giro d’Italia diventando il primo corridore a riuscire nell’impresa dalladi Marco Pantani nel 1998. Sul podio con lui il rivale Jonas Vingegaard e il belga Remco Evenepoel, terzo alla prima esperienza al. Le altrevedono il successo dell’eritreo Biniam Girmay per la classifica a punti della maglia verde e dell’ecuadoregno Richard Carapaz per la classifica del miglior scalatore che assegna la maglia a pois. Evenepoel si prende anche la maglia bianca di miglior giovane della Grande Boucle numero 111. Di seguito leaggiornate dopo la ventunesima e ultima tappa.