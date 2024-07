Tennis | Matteo Berrettini è tornato | vittoria a Gstaad

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Il nostrofinalmente torna a sorridere dopo un lungo periodo di buio e negatività sportiva. Ilta romano è riuscito a vincere, infatti, il torneo didominando in due set il rivale Quentin Halys (6-3, 6-1) in meno di due ore di gioco. Unatanto attesa per l’azzurro che adesso è rientrato, ufficialmente, nella Top 50 del Ranking ATP dioccupando, proprio, il cinquantesimo slot. Sono nove, adesso, i titoli vinti in carriera dal ragazzo e il quinto sulla superficie in terra. Una dose di entusiasmo, finalmente, che potrebbe traghettarlo verso nuove imprese sportive che adesso si manifesteranno sul cammino di quello che, un tempo, era la migliore espressione della racchetta tricolore.