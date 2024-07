Stop a sindaca e rettrice la Lega chiede il divieto all’uso del femminile Multe fino a 5 mila euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Laha presentato un nuovo disegno di legge volto ad abolire l’uso delnei titoli istituzionali all’interno degli atti pubblici. Questo, proposto dal senatore leghista Manfredi Potente, mira a vietare l’uso di termini come ““, “questora“, “avvocatessa” e ““, imponendo invece l’uso del maschile universale, considerato neutro.Leggi anche: Pranzo tra Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi: “Una nuova linea per rilanciare FI” Il disegno di legge Intitolato «Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere», il disegno di legge ha l’obiettivo dichiarato di «preservare l’integrità della lingua italiana» ed evitare l’«impropria modificazione dei titoli pubblici» dai tentativi ‘simbolici’ di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo. Il cuore della proposta risiede nell’Art.