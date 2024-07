Sciopero Toremar disagi limitati nei porti della Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 21 luglio 2024) LIVORNO – Saltate 14 corse delle naviper l’Elba da Piombino, 5 per l’isola del Giglio da Porto Santo Stefano e una da Livorno per Capraia. È in corso oggi (21 luglio) lodei lavoratori, la cui adesione, secondo quanto detto dal sindacato Filt Cgil, è stata del 100 per cento. Nel mirino dei lavoratori, la posizione assunta dalla compagnia sul bando di gara che verrà emesso dalla Regione, che prevede la riassegnazione dei collegamenti con le isole toscane. Presìdi e volantinaggi ci sono stati neidi Piombino, Portoferraio e Santo Stefano, dove tuttavia lonon avrebbe causato grandi difficoltà ai passeggeri in viaggio verso le isole dell’arcipelago toscano.