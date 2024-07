Perugia in ritiro viaggio nel quartier generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) A oltre 462 metri sul livello del mare, tra sorgenti termali, verde e specchi d’acqua, è cominciato ildelCalcio a Bagno di Romagna. Nel Comune di oltre 5.500 abitanti, in provincia di Forlì-Cesena, il gruppo allenato da Alessandro Formisano svolgerà per dieci giorni la preparazione in vista del via al campionato di Serie C in programma il 25 agosto. Ieri mattina il Grifo è partito alle ore 10 in pullman da, per arrivare alestivo preseason poco prima di pranzo, intorno alle 11.30, quando i 28 calciatori convocati dal tecnico si sono trasferiti all’"Hotel delle Terme Santa Agnese", nel centro del borgo romagnolo. Dopo alcune ore di riposo, tutti pronti in campo per la seduta pomeridiana, la prima di questo, al campo sportivo della società Asd Bagno di Romagna, poco distante dalla struttura ricettiva.