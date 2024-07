Inghiottito dalle sabbie mobili Tragedia in Italia Gabriele muore a 38 anni di fronte agli amici increduli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024)a 38nelle acque del lago, il giorno del suo compleanno. È l’ennesimaestiva in. La morte diZolezzi, operaio di 38, ha suscitato forte choc. Secondo una delle ricostruzioni della, pare che l’uomo sia stato risucchiatopresenti in questa zona. Laè avvenuta nel lago di Giacopiane, un invaso artificiale situato in Liguria, nel comune di Borzonasca, nell’entroterra di Chiavari, noto per la presenza di limo. La balneazione infatti è vietata in questo luogo. Al momento la dinamica dell’incidente ancora non è chiara. Leggi anche: Inferno sull’autostrada, schianto tra più mezzi: un morto e molti feriti. Traffico paralizzato “”.