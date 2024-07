Il mercato del Ravenna | Abbiamo ancora tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Sfumato Saporetti, che ha trovato l’accordo col Carpi e che dunque ritorna fra i professionisti, e perfezionati gli arrivi dei baby Ciuffo, esterno destro, classe 2005, dal Varesina in D, e Calvoso, esterno sinistro, classe 2006, dal Fossombrone, ora almancano davvero solo i dettagli, a parte una ‘seconda punta’ over di spessore. "Non c’è fretta – ha commentato il ds Mandorlini – anche perché ildeveentrare nel vivo, senza dimenticare gli esuberi e le eccedenze del campionato di serie C". Nel frat, ilha definito le tappe del precampionato col calendario delle amichevoli. In attesa di conoscere la composizione dei gironi e la definizione del calendario della Coppa Italia (turno preliminare il 25 agosto) e del campionato di serie D (prima giornata l’8 settembre), lo staff giallorosso ha pianificato i primi impegni.