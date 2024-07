Gianmaria Volpato Un ragazzo ai margini nello Stagno della vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Siamo a “Q”, un piccolo paeseprovincia romagnola e il giovane Italo è un ragazzino bellissimo, ma luibellezza non si cura, non sa cosa farsene. Qualcuno vorrebbe portarlo a un’agenzia per modelli, a Roma, lui non ci pensa un secondo a rifiutare. Ha pochi amici, praticamente uno solo, Patrick, che vive a qualche chilometro di distanza: timido, ama fare palestra, nessun interesse per le ragazze. Italo aiuta lo zio nella sua vendita di prodotti agricoli sul cigliostrada. E non sa cosa farsene: non ha obiettivi, niente che lo interessi davvero, a volte pensa alla morte. L’unica idea costante, onnipresente: il sesso. Una sessualità che, però, Italo non riesce a vivere con le coetanee: per questo la sera paga Shakira, una prostituta che si vende sui materassi accatastati dietro il distributore di benzina del paese.