Fiesta Global l’inciampo Niente parcheggi per le persone disabili

(Di domenica 21 luglio 2024), l’importante Festival delle arti che da vent’anni anima il borgo di Montefabbri, inciampa sulle barriere architettoniche. "Ma non per colpa nostra" si affrettano a dire gli organizzatori, molto dispiaciuti degli inconvenienti accaduti, determinati invece dai residenti. "è una bella festa, ma non garantisce uno per lecontà. Io sono cieca – dice Patrizia Francolini, pesarese – e se non avessi avuto il braccio della mia amica Lorena, per me arrivare all’ingresso del borgo, sarebbe stato rischioso. Ma certamente peggio sarebbe stato per chi è costretto in carrozzella per il quale accedere sarebbe stato impossibile. In generale si tratta di una grave mancanza di rispetto e attenzione per il prossimo".