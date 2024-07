Enrico Papi trombato da Mediaset | Tilt su Italia 1 decide il suo futuro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 luglio 2024) Se dodici mesi fa il nome di spicco tra i «trombati» del Biscione era quello di Barbara d'Urso, oggi la scena sembra spettare a. Il conduttore, che sembrava destinato al successo acon un suo ritorno, si è trovato rapidamente fuori dai radar, dopo una stagione che avrebbe dovuto consacrarlo come protagonista. Il 2023 non è stato certo clemente con. Il suo ritorno al timone di La Pupa e il Secchione si è concluso con un sonoro flop e facendo registrare una media di 715.000 spettatori pari al 4.6% di share. Fa sorridere perché nel 2022 in molti (compresi i Vertici di Cologno Monzese) avevano duramente criticato la media ottenuta da Barbara d'Urso con 1.355.000 spettatori, 9.1%. Nonostante le alte aspettative, il programma non è riuscito a catturare l'interesse del pubblico e ha subito una cancellazione che, per molti, è sembrata inevitabile.