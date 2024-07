Dalla Lunigiana al podio in Formula Uno | Piastri l’australiano con radici toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 – Oscarha vinto il primo gran premio della sua carriera. Lo ha fatto in Ungheria, approfittando degli ordini di scuderia con la McLaren che ha scelto di far "retrocedere" chi (Norris) guidava il gruppo con mezzo secondo di vantaggio sul compagno di squadra. Norris, invitato più volte a lasciare spazio, si è fatto da parte a due girifine.era partito fortissimo ed aveva condotto la corsa da leader incontrastato. Come ricorda il presidente della Regione Eugenio Giani,“ha profonde: il suo trisavolo – scrive sui social – partì da Licciana Nardi, un meraviglioso paese della, è un orgoglio vedere oggi un ragazzo con questo talento che lo porta a essere tra i più forti piloti della1 e a vincere il Gran Premio d’Ungheria. Auguri Oscar per una brillante carriera!”.