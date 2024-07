Ci hai portato in cima al mondo E ’Razzo’ si commuove davanti ai fan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Il giorno di Razzoli, il giorno di Razzolo, il giorno di un appennino reggiano che si unisce per celebrare il suo campione, che abbraccia per l’ultima volta l’atleta con l’incredibile affetto con cui lo ha sostenuto per oltre vent’anni, e lo spinge verso un futuro ancora da disegnare ma che sarà sicuramente un domani importante per lui e per le nostre terre. Giuliano Razzoli ha ufficialmente dato l’addio allo sci agonistico circondato dalla sua gente, come auspicava e voleva. E per farlo ha scelto il borgo in cui è cresciuto con i mitici amici del "Razzo fan club" a organizzare il tutto. Per un giorno Razzolo si è vestita di "Razzo", addobbando i muri delle case, i giardini e le vie dei manifesti che gli aficionados hanno, per anni, sulle piste di tutto il