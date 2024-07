Cede il tetto e precipita Artigiano muore all’alba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) CODEVILLA (Pavia) Non aveva ancora iniziato il lavoro, appena salito suldel capannone da sistemare. La caduta da un’altezza di circa 8 metri ha ucciso Carmelo Vitrano, 55enne di Voghera,edile specializzato proprio nelle coperture. L’allarme con la disperata richiesta di soccorso partita da altri colleghi presenti per i lavori al capannone è scattata quando erano da poco passate le 6.30 di ieri mattina. Dovendo lavorare sul, infatti, gli addetti erano arrivati presto, per approfittare del sole non ancora a picco e di temperature sopportabili per qualche ora di lavoro. Il capannone si trova nel territorio comunale di Codevilla, fuori dal centro abitato, lungo la Sp1 Bressana-Salice, sulla sinistra in direzione Nord prima del rondò di Cascina Fornace, a fianco della Greenway.