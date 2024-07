Benevento la prima uscita nel segno di Lamesta | 7 gol all’Fc San Giorgio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’esordio, la, il ghiaccio che si rompe. Dopo una porzione di preparazione al Mancini Park Hotel, per ile’ il momento di provare l’effetto che fa, il calcio giocato. E la squadra di Auteri ha scelto un derby. Ma non quello che ci si aspetta. A Roma e’ arrivato il Sandel Sannio, ambiziosa formazione dicategoria che ha deciso di farsi questo regalo dopo due anni dato. Occhi puntati su movimenti, curiosita’ legata ai volti nuovi in casa giallorossa. Il risultato e’ stato relativo. In fondo per la truppa di Auteri c’e’ una settimana di lavoro nelle gambe, carichi pieni. L’Fc San, invece, la stagione non l’ha neanche iniziata, tempo di mare e di vacanze. Il mercato e’ in atto e di pallone neanche l’ombra. Eppure gli oronero si sono impegnati per cercare di fare almeno bella figura.