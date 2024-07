Atp Bastad 2024 Nadal | Match molto difficile non la mia migliore partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Si ferma alla finale la striscia di vittorie di Rafaelall’Atp 250 di. Il maiorchino si è dovuto arrendere in due set al portoghese Nuno Borges (6-3 6-2) in untecnico esul piano fisico., dopo le fatiche dei quarti contro Navone e della semifinale contro Ajdukovic, ha dovuto fare i conti con la stanchezza e con la brillantezza dell’avversario: “Prima di tutto faccio i complimenti a Nuno, mi ha messo in difficoltà ed è statobravo. La vittoria del titolo è più che meritata e gli auguro il meglio per la sua stagione. Sono stato qui 10 giorni circa e ho giocato buonissime partite questa purtroppo non la è stata. E’ stata veramente dura ma sono orgoglioso di aver dato il massimo”.