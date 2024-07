Alluvione abbiamo preso per mano bimbi e genitori colpiti dal trauma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Nei giorni cupi del postin Romagna mentre gli Angeli del fango spalavano melma e detriti insieme agli operatori delle Istituzioni, vigili del fuoco e Protezione civile, c’era uno staff d’intervento che si spostava nei paesi e nelle campagne, raggiungeva abitazioni isolate e casolari per aiutare le persone senza badili, né secchi ma con la forza della mente. Sono gli psicologi dell’emergenza dell’associazione di volontari Psicologi per i popoli Emilia Romagna che hanno lavorato a lungo per ricomporre i traumi dei bambini senza tralasciare gli adulti, tutti provati dalla paura dell’acqua che cambiò loro la vita in poche ore.