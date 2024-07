Vuole resistere Joe Biden | Gianni Riotta svela il retroscena dietro al possibile ritiro | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) A una settimana esatta dall'attentato a Donald Trump, nei talk show americani e italiani tiene ancora banco il tema della candidatura dell'ex presidente e di Joe. Il repubblicano, dopo aver sfiorato la morte, è in volata verso la rielezione alla Casa Bianca. Il democratico, dal canto suo, deve fare fronte a problemi personali e interni al suo partito. Il presidenteè infatti al centro dei pensieri in casa dem, dopo le innumerevoli gaffe che ha commesso in campagna elettorali. E molti da quelle parti si stanno già guardando intorno per trovare un sostituto degno di sconfiggere alle urne il tycoon. A In onda, il talk show politico di La7, Luca Telese e Marianna Aprile hanno chiesto aun commento sulle elezioni americane.