Traffico Roma del 20-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto nessuna novità di rilievo rispetto l’ultimo notiziario poco illungo la rete viaria della città metropolitana dialla Garbatella in via Vittorio Cuniberti strada chiusa tra Piazza Edoardo masdea e via Francesco passino per lavori alla manto stradale e proseguiranno fino a metà settembre i lavori a Corso di Francia con il transito su carreggiata ridotta tra via Flaminia via di Vigna Stelluti In entrambe le direzioni frequente la formazione diConcludiamo con il trasporto pubblico che ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 di ottobre Per cui treni vi transitano senza fermare E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.