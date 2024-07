Tentano rapina a farmacista vigilantes spara e li mette in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno tentato dire l’incasso ad un proprietario di una farmacia ma la guardia giurata ha esploso in aria alcuni colpi di arma da fuoco e sono scappati via. E’ accaduto a Giugliano in Campania. E’ in via Steffetta che i carabinieri della locale sono intervenuti. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima il proprietario di una farmacia del posto, scortato da guardie giurate mentre percorreva via Steffetta, è stato avvicinato da ignoti con volto travisato e armati di pistola che volevano l’incasso. A quel punto una guardia giurata ha esploso in aria alcuni colpi d’arma da fuoco e i malviventi sono fuggiti in auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri L'articoloe liinproviene da Anteprima24.it.