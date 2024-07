Pontelandolfo premia il Cortometraggio Comico | al via la rassegna ideata da Ugo Gregoretti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Si terrà il 27 e 28 luglio in piazza Roma a, tra i più suggestivi luoghi della Campania, punto nevralgico di un borgo medievale sovrastato da una torre del XII secolo, la X edizione del “Comicron – Festival Internazionale del“. Unico nel suo genere, il Festival nasce da un’idea di Ugoche pensò di creare una manifestazione dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici. Un’esperienza in grado di scoprire nuovi talenti e di orientarsi nei nuovi linguaggi e nell’evoluzione del genere della commedia, promuovendo il corto come forma espressiva autonoma. La location del Comicron,, nell’entroterra campano, è emblematica dimostrazione della volontà di creare circuiti alternativi di promozione e, in prospettiva, di diventare un punto di riferimento per quanti si dedicano a questa particolare forma d’arte.