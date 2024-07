Palinsesti Rai conduttrice denuncia | Programma non annunciato ma ci sarà

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024) Le polemiche non sembrano placarsi in casa Rai, soprattutto dopo la presentazione deitenutasi venerdì 19 luglio 2024. Sabrina Giannini,deld'inchiesta Chi Viene a Cena su Rai3, ha espresso la sua delusione per la mancata menzione del suo show durante l'evento. Il, che ha trattato temi cruciali come la sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico, è stato spostato a febbraio 2025 e in un'altra fascia, nonostante i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione. Sabrina Giannini non ha risparmiato critiche nei confronti dei vertici Rai: "Alla presentazione deiRai non c'era Chi Viene a Cena chespostato di giorno e a febbraio. Era andato meglio di altri che invece avranno più budget e puntate".