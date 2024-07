Martinez rivela l’attaccante più forte incontrato… Tutto in casa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Josepè da poche settimane un nuovo portiere dell’Inter. Nella scheda di presentazione pubblicata oggi dal club, l’estremo difensore spagnolo hatopiùincontrato Ovvero uno dell’Inter. CURIOSITÀ – Josepè un nuovo portiere dell’Inter già da qualche settimana e si prepara per una stagione da secondo di Yann Sommer, prima di prenderne il posto in maniera definitiva dalla stagione seguente. Lo spagnolo, presente in ritiro agli ordini di Simone Inzaghi, hato qualche curiosità e retroscena che proprio il club ha deciso di pubblicare in una sorta di “scheda” di presentazione per i tifosi.