In vendita Boeing Alitalia intitolato a pilota morto in servizio | Lo compri lo Stato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug. (Adnkronos) -mette inl'aereoalAlberto Nassetti, primo ufficiale dell'ex compagnia di bandieraa 27 anni, 30 anni fa, durante un volo di collaudo a Tolosa. Per il777-200ER, in realtà, un'offerta, pari a 8,15 milioni di dollari (circa 7,5 milioni di euro), c'è già stata a giugno scorso. Ma i commissari straordinari dell'azienda, puntando ad una"alle migliori condizioni di mercato", stanno verificando "l'eventuale sussistenza di offerte migliorative", si legge nel documento diche invita a formulare proposte per l'acquisto.